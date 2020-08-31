Что нужно знать о первом сопернике "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Тренер АЗ Арнольд Слот только один год работает на высоком уровне. Фото: gettyimages.com

В 3 раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против вице-чемпиона Нидерландов АЗ Алкмар. Что нужно знать о сопернике команды Мирчи Луческу?

АЗ чуть не стал чемпионом Нидерландов. Из-за пандемии чемпионат Нидерландов было завершено после 25 тура. "Аякс" и АЗ набрали по 56 очков. В очных матчах команда из Алкмаара дважды победила "Аякс" - 2:0 в гостях и 1:0 дома. Но по сумме забитых и пропущенных мячей преимущество имел "Аякс" - 45 против 37. Команда из Амстердама так и осталась первой в турнирной таблице. Чемпиона страны не было выявлено - два лидера вышли в Лигу чемпионов.

Соперник "Динамо" играет по классической нидерландской схеме. АЗ использует схему построения игры 1-4-3-3. Акцент сделано на короткий пас и контроль мяча, а атака строится через фланги. Соперник "Динамо" очень любит пространство, но тактически слабый, тяжело преодолевает количественную оборону, плохо чувствует себя в силовой борьбе.

Соперник "Динамо" очень любит пространство, но тактически слабый, тяжело преодолевает количественную оборону, плохо чувствует себя в силовой борьбе.

Звезды АЗ играют в атаке. Сильным звеном команды является линия атаки, где собраны молодые звездочки команды. Главная ударная сила АЗ - центрфорвард 19-летний Майрон Боада, который оценивается почти в 20 млн евро. На правом фланге 21-летний Кэлвин Стенгс, слева - 24-летний Уссама Идрисса. За всем тремя игроками атаки охотятся клубы из ведущих чемпионатов. Лидером середины поля есть еще один талант 22-летний Тен Копмейнерс. Из опытных игроков - только вратарь 29-летний Марко Бизот. В то же время, оборона не отличается надежностью.

Главному тренеру АЗ не хватает опыта. 41-летний Арнольд Слот возглавляет АЗ с лета 2019 года. До этого работал ассистентом главного тренера и в командах второго по силе дивизиона Нидерландов. Работа в АЗ - первый серьезный и международный опыт работы для тренера. Наставник "Динамо" Мирча Луческу имеет значительное преимущество.

АЗ уже прошел один раунд квалификации Лиги чемпионов. В 2 раунде квалификации вице-чемпион Нидерландов прошел вторую команду Чехии "Виктория", Плзень. Будущий соперник "Динамо" спасся от поражения только на 90 + 5 минуте матча благодаря пенальти. В овертайме смогли дожать соперника, забив два мяча. Причем последний провели уже в самом конце игры, когда соперник бросил все силы в атаку.

Главная ударная сила АЗ - центрфорвард 19-летний Майрон Боада, который оценивается почти в 20 млн евро

"Динамо" лучшую игровую форму. Чемпионат Нидерландов начнется только 12 сентября. АЗ сыграл только один матч квалификации Лиги чемпионов и проводит товарищеские матчи. К этому свою последнюю официальную игру АЗ провел еще в марте.

"Динамо" и АЗ встречались 10 лет назад. В сезоне 2010/11 команды были в одной группе Лиги Европы. Тогда подопечные Олега Лужного в 3 и 4 туре соревнований дважды победили представителя Нидерландов.

В прошлом сезоне АЗ играл в еврокубках против украинской команды. В квалификации Лиги Европы команда из Алкмаара без проблем прошла "Мариуполь". В Одессе игра завершилась вничью 0:0. А в Нидерландах хозяева не имели никаких проблем - 4:0.

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Противостояние "Динамо" и АЗ будет проходить с одного матча. Игра состоится 15/16 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".