Экс-игрок "Шахтера" рассказал, почему похудал на 5 килограммов

Шевчука поймали пьяным в мае. Фото: скріншот

Бывший игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал свое видение ситуации с его нетрезвым вождением. Несколько месяцев тому его задержала пьяным патрульная полиция.

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"Ситуация, которая случилась со мной после торжества, 85-летия "Шахтера", я не знаю, что произошло в моей голове. Я сел пьяный за руль и поехал куда-то там.

Это вообще не красит любого мужчину, я очень жестко к этому отношусь. Себя наказал, на следующий день выставил пост с извинениями перед общественностью, потому что так должно быть. Не может человек сесть за руль в таком состоянии.

Поэтому для меня это был большой шок, такой стресс, потом на килограмм пять похудел. Я сразу уехал с семьей, потому что реально у меня голова просто разрывалась, я до сих пор не могу этот момент понять, что случилось, как это могло произойти именно со мной.

Слава богу, что все здоровы. Это очень плохой месседж. Очень многие говорили "ну и что", а я им "в таком состоянии это нельзя делать". Я ушел с канала. Эта ситуация обнулила меня", — заявил Шевчук.

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Раньше Вячеслав Шевчук работал тренером "Олимпика", а после отставки — экспертом на канале "Футбол". Он ушел с телевидения после инциндента с пьяной ездой.