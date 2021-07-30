Новак Джокович проиграл решающий сет полуфинала Олимпиады - 1:6. Фото: Gettyimages.com

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович не сможет выиграть "Золотой шлем".

Сербский теннисист проиграл в полуфинале Олимпиады немцу Саше Звереву - 1:6, 6:3, 6:1.

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Календарный "Золотой шлем" - победа во всех турнирах "Большого шлема" плюс победа на Олимпиаде. Джокович выиграл три первых турнира Grand Slam текущего сезона и рассчитывал повторить достижение Штеффи Граф образца 1988 года.

Украинская теннисистка Элина Свитолина 31 июля сыграет в матче за "бронзу". Соперницей украинки будет представительница Казахстана Елена Касаткина. Сестры Киченок дошли до 1/4 финала теннисного турнира в парном разряде, где проиграли россиянкам.