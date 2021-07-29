Не хватило сил: Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады

 
Ексклюзивы
1/5
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 387
Обычный стол не подходит. Как выбрать мебель для празднования свадьбы дома
Обычный стол не подходит. Как выбрать мебель для празднования свадьбы дома
Просмотров: 81
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 639
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 405
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2709
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 477
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 333
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 4941
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 576
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 423
Фото
Все фото
6
7
7
6
4
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
Видео
Все видео
Украина победила Швецию в историческом матче
Украина победила Швецию в историческом матче
Перуанский футболист забил красивый гол в МЛС
Перуанский футболист забил красивый гол в МЛС
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна
Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна
Показали, как "Динамо" живет в Австрии
Показали, как "Динамо" живет в Австрии
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 639
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1539
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1710
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1260
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 477
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 774
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 15:06

Не хватило сил: Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады

  Комментировать
Не хватило сил: Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио.

В 1/2 финала украинка проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой - 3:6, 1:6.

Свитолина начала матч с потери собственной подачи, но затем сразу взяла брейк на подаче чешки. Соперницы обменялись защитой подач. Игра была равной. Далее инициатива перешла к Вондроушовой, которая ушла в отрыв 5: 3. Свитолина попыталась проявить характер, но проиграла решающий гейм в первой партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестры Киченок проиграли россиянкам

Второй сет начался с доминирования соперницы Свитолиной. Чешка легко довела счет до 3:0. Свитолина попыталась вернуться в матч, почувствовав расслабленность Водроушовой. Одного гейма не хватило для борьбы. Чешка начала снова играть дисциплинированно и довела игру до победы.

Решающим в матче стало физическое состояние. Свитолина физически подсела еще в первом сете. Отсюда много ударов в сетку, ошибки и нервная реакция на неудачи. Соперница ничего особенного не показала на корте, а просто играла на ошибках украинки.

Борьбы на корте не получилось. Вондроушова в 1/4 финала сыграла только один сет из-за отказа соперницы. Поэтому было больше времени на восстановление и подготовку к матчу против Свитолиной.

Во втором полуфинале швейцарка Бенчич переиграла Елену Рыбакину из Казахстана.

31 июля Свитолина сыграет за "бронзу" против Рыбакиной. В этот же день Вондроушова и Бенчич разыграют "золото".

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не хватило сил: Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украина победила Швецию в историческом матче

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 11349
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 7695
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6138
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 5787
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 5094
Спорт
На Лунина появился новый претендент
На Лунина появился новый претендент Просмотров: 207
Луческу исполнилось 76 лет
Луческу исполнилось 76 лет Просмотров: 54
Украинская спортсменка не смогла одержать медаль в гребном слаломе
Украинская спортсменка не смогла одержать медаль в гребном слаломе Просмотров: 117
Украина победила Швецию в историческом матче
Украина победила Швецию в историческом матче
 Просмотров: 162
"Динамо" презентовало новую форму
"Динамо" презентовало новую форму
7
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
16
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
4
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
Голосов: 120
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть