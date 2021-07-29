Не хватило сил: Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио.

В 1/2 финала украинка проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой - 3:6, 1:6.

Свитолина начала матч с потери собственной подачи, но затем сразу взяла брейк на подаче чешки. Соперницы обменялись защитой подач. Игра была равной. Далее инициатива перешла к Вондроушовой, которая ушла в отрыв 5: 3. Свитолина попыталась проявить характер, но проиграла решающий гейм в первой партии.

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Второй сет начался с доминирования соперницы Свитолиной. Чешка легко довела счет до 3:0. Свитолина попыталась вернуться в матч, почувствовав расслабленность Водроушовой. Одного гейма не хватило для борьбы. Чешка начала снова играть дисциплинированно и довела игру до победы.

Решающим в матче стало физическое состояние. Свитолина физически подсела еще в первом сете. Отсюда много ударов в сетку, ошибки и нервная реакция на неудачи. Соперница ничего особенного не показала на корте, а просто играла на ошибках украинки.

Борьбы на корте не получилось. Вондроушова в 1/4 финала сыграла только один сет из-за отказа соперницы. Поэтому было больше времени на восстановление и подготовку к матчу против Свитолиной.

Во втором полуфинале швейцарка Бенчич переиграла Елену Рыбакину из Казахстана. 31 июля Свитолина сыграет за "бронзу" против Рыбакиной. В этот же день Вондроушова и Бенчич разыграют "золото".