Сестры Киченок проиграли россиянкам

Сестры Киченок проиграли почти без сопротивления. Фото : ФТУ

Украинская пара теннисисток Надежда и Людмила Киченок проиграли в четвертьфинале олимпийского турнира по теннису, проводимой в Токио.

В четвертьфинале украинки сыграли против представительниц ОКР Вероники Кудерметовой и Елены Весниной. Сообщает suspilne.media

Пройти в четвертьфинал украинкам не удалось. Теннисистки с ОКР выбили Людмилу и Надежду Киченок по итогам двух сетов - 2:6,1:6.

В первом сете украинские теннисистки позволили представительницам ОКР сделать ранней брейк и повести в счете 3:0. Получив преимущество, Кудерметов и Веснина не отпускали его, а в восьмом гейме сделали еще один брейк и вышли вперед по партиям.

Переломный момент второго сета наступил при счете 2:1 в пользу россиянок. Кудерметов и Веснина сделали еще один брейк, после чего со второй попытки повторили этот успех в шестом гейме.

Отыграться в матче Людмиле и Надежде Киченок оказалось не под силу. Проиграв гейм на собственной подаче за счет 4:1, украинки не смогли побороться и взять брейк в следующем.

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Зато вышла в полуфинал в одиночном разряде украинка Элина Свитолина. Она одолела итальянку Камилу Джорджи. В полуфинале Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, WTA 29) - Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 42)