Два разных тайма: что нужно знать о матче Украина - Северная Македония

Андрей Ярмоленко забил свой второй гол на Евро. Фото: Gettyimages.com

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Украины победила Северную Македонию - 3:1.

Что нужно знать об игре в Бухаресте?

Андрей Шевченко провел изменения в составе. По сравнению с предыдущим матчем против Нидерландов, украинцы провели небольшую ротацию. Вместо травмированного Александра Зубкова вышел Николай Шапаренко, а Тарас Степаненко заменил Сергея Сидорчука в опорной зоне

Украина играла без левого полузащитника. Виталий Миколенко отвечал за весь фланг. Больше всего ему помогал Александр Зинченко.

Помог стандарт. Команда Шевченко имела полное преимущество в начале матча, но не могла забить. На помощь пришел угловой, который совершился голом Андрея Ярмоленко.

Два разных тайма. Если в первой половине игры Украина имела полное преимущество и забила два мяча, то во втором тайме игра уже стала ровной. Северная Македония смогла отквитать один мяч.

Руслан Малиновский и Александр Зинченко не оправдали ожиданий

Андрей Ярмоленко был лидером сборной Украины. Полузащитник "Вест Хэма" действовал по всему фланге атаки. Его смещение в центер создавало проблемы сопернику. Капитан сборной записал на свой счет гол и голевую передачу.

Руслан Малиновский и Александр Зинченко не оправдали ожиданий. Игрок "Аталанты" был активным, но так и не смог забить, даже не реализовал пенальти. Зинченко чувствовал себя не очень комфортно смещаясь на левый фланг.

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Два не забитых пенальти. Езган Алиоски и Руслан Малиновский не смогли реализовать пенальти. Только игрок сборной Северной Македонии смог удачно сыграть на добивании.

Замены не усилили игру. Игроки сборной Украины выглядели уставшими после часа игры. Шевченко пытался освежить игру, но выход на поле Виктора Цыганкова, Артема Беседина и Сергея Сидорчука только ослабило игру.

Не хватило реализации. Сборная Украины должна закрывать вопрос победителя матча еще в первом тайме. Украинцы имели достаточно моментов, чтобы разгромить соперника, но забили только дважды.

Закономерная победа Украины. Шевченко хорошо подготовился к сопернику. В первом тайме на поле была только одна команда. Украинцам удалось нивелировать все сильные стороны Северной Македонии в атаке. Выход Шапаренко и Степаненко усилил игру команды и добавил надежности.

В другом матче группы Нидерланды будут играть с Австрией. Начало игры в 22:00.

В первом туре Украина проиграла Нидерланды - 2:3, а Австрия победила Северную Македонию - 3: 1. 21 июня сборная Украины сыграет против Австрии. Начало игры в 19:00.