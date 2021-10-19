"Динамо" Реброва сильнее "Динамо" Луческу" - Рыбалка

Сергей Рыбалка три года играл за "Динамо". Фото: ФК "Динамо".

Бывший лидер "Динамо" 31-летний Сергей Рыбалка сравнил работу в киевском клубе Сергея Реброва и Мирчи Луческу.

По мнению Рыбалки, "Динамо" образца Реброва было сильнее.

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"Луческу с "Динамо" за короткий промежуток провел хорошую работу, что еще раз доказывает, что это очень и очень квалифицированный тренер. Сравнить с "Динамо" Реброва? Наше было сильнее. Сейчас девять-десять украинцев играет, а тогда - четыре-пять, наверное, было. В защите были Евгений Хачериди, Александар Драгович, в полузащите был Джермейн Лэнс, классный игрок, Мигель Велозу еще.

"Мне кажется, то "Динамо" было сильнее. Сейчас в "Динамо" есть дисциплина на поле, через пас выходят в атаку. Приятно наблюдать за командой Луческу", - сказал Рыбалка в эфире"Профутбол".

Сергей Рыбалка выступал за "Динамо" с 2014 по 2017 годы. Во времена Сергея Реброва был лидером команды. С 2017 по 2019 годы выступал в Турции. С лета 2021 защищает цвета "Александрии".