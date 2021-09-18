Подарок от бывшего лидера: "Динамо" победило "Александрию" в скандальном матче

Сергей Рыбалка три года выступал за первую команду "Динамо". Фото: "Динамомания"

В матче восьмого тура УПЛ "Динамо" дома победило "Александрию" -1:0.

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Без Шапаренко. Мирча Луческу провел ротацию. Николай Шапаренко и Александр Сирота получили отдых.

Сильный матч гостей. Динамовцы больше владели мячом, но "Александрия" тоже не была пассивной. Гости пытались высоко прессинговать, создавали свои моменты.

Хозяевам не хватало свежести. Игра Лиги чемпионов против "Бенфики" забрал много физических и эмоциональных сил у команды Луческу. "Динамо" не могло долго держать высокий темп матча.

"Динамо" не смогло восстановиться после матча Лиги чемпионов против "Бенфики"

Надежный Билык. Вратарь "Александрии" неоднократно спасал свою команду. Пропустил только с пенальти.

Дебют Витиньйо. Новичок "Динамо" впервые сыграл за команду. Ничего особенного не показал, но имел хороший момент, который реализовал.

Луческу опоздал с заменами. "Динамо" устало после часа игры. Только под конец матча начал выпускать свежих игроков.

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Рыбалка подарил победу "Динамо". Бывший лидер киевлян уже в добавленное время нарушил правила в своей штрафной площадке в борьбе с Денисом Гармашем. Судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти.

"Александрия" не заслужила на поражение. Гости очень организованно оборонялись. Не дали "Динамо" создать много моментов. В нужный момент выручал вратарь. Имели свои моменты в атаке. Ошибка Рыбалки перечеркнула всю работу команду по ходу матча.

Нервная концовка. После забитого мяча игроки гостей не произвели с эмоциями. Как следствие, Игорь Кирюханцева спровоцировал потасовку и получил красную карточку.

В восьмом туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Мариуполь"- 5:0, " Десна "победила "Рух"- 1:0." Днепр-1 "оказался сильнее за " Верес" -1:0, а" Колос "в гостях одолел "Ингулец". -2:0. Лидером таблицы остается "Динамо", которое опережает "Шахтер" на три очка. 22 сентября динамовцы и "горняки" разыграют между собой Суперкубок Украины.