Не может забить в пустые ворота. Что происходит с Супрягой

Владислав Супряга выступает за "Динамо" с 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга провалил матч 11-го тура чемпионата Украины против ФК "Львов". Супряга не смог забить в начале матча в пустые ворота и в в конце первого тайма был заменен Мирчей Луческу.

Супряга потерял очередной шанс закрепиться составе "Динамо". Форвард не забивает уже почти год в официальных матчах. Летом стремился перебраться в итальянскую Серию А, но так и не смог оформить переход. Даже в молодежной сборной Украины имеет статус игрока ротации. Что происходит с Супрягою?

Агентские игры. С Супряги сделали звезду, хотя на взрослом уровне он фактически не играл. Может занести себе в актив только вторую половину сезона 2019/20, когда реально много забивал. Агенты нападающего сделали звезду, чтобы из этого иметь выгоду.

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Сначала оформили его переход в "Динамо", когда киевляне требовали усиления атаки. Оказалось, что Супряга просто не был готов играть на таком уровне и нуждался в более плавном развитии карьеры.

Когда в начале прошлого сезона стал основным нападающим в "Динамо", то сразу получил интерес со стороны итальянских команд. Несмотря на то, что потерял место в составе команды Луческу, представители Серии А продолжали им интересоваться течение всего лета.

Такой интерес выглядит немного противоречивым: Супряга не играет в "Динамо", ничего не забивает, далекий от сборной Украины, но им интересуются итальянские клубы и сумма трансфера близка к € 10 млн. Это выглядит, как сладкая иллюзия для Владислава. Он подсознательно понимает, что если ничего не получится в Украине, то может попробовать свои силы за рубежом.

Супряга уже почти год не забивает за "Динамо"

Потерял мотивацию. Супряге только 21 год, а он уже подписывал три профессиональных контракты. Сначала с "Днепром-1", а затем с "Динамо" два разы. Каждый из них был лучше предыдущего. Не достигнув во взрослом футболе еще ничего, Владислав уже имеет все. Конечно, соблазн огромный отбросить футбол на второй план и жить беззаботной жизнью.

Луческу вряд ли будет возиться с Супрягой. Для тренера важен результат. Каждая осечка важна в борьбе за чемпионство. Поэтому Супрягу никто не будет ставить в состав, чтобы потом продать. Цели в "Динамо" точно не такие. Шансы которые он получает - от безысходности. Другие нападающие находятся в плохой форме, поэтому в атаке используют даже Дениса Гармаша.

Клуб или Луческу не будут реанимировать карьеру Супряги. Сам футболист выбираться из своего положения. Конечно, при условии, если он еще хочет играть в футбол.



Владислав Супряга выступает за "Динамо" с 2018 года. Сезон 2019/20 провел в составе "Днепра-1".

Летом футболистом активно интересовались итальянские клубы - "Сампдория", "Дженоа", но трансфер игрока не состоялся.

"Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ. Команда Луческу на три очка опережает "Шахтер".

20 октября киевляне сыграют в рамках ЛЧ против "Барселоны". Начало игры в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.