Не может забить в пустые ворота. Что происходит с Супрягой

 
Ексклюзивы
1/5
Падение перед финишем. Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Падение перед финишем. Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 81
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1755
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2853
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 972
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1143
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2997
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1872
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1206
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1998
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 4032
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна
В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна
Ярмоленко сыграл 1 мин. за "Вест Хэм"
Ярмоленко сыграл 1 мин. за "Вест Хэм"
Разгром от "Баварии" и скандальное поражение Моуриньо: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Разгром от "Баварии" и скандальное поражение Моуриньо: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
После пропущенного мяча вратарь избил своего же защитника
После пропущенного мяча вратарь избил своего же защитника
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1359
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1485
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1026
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 828
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
понедельник, 18 октября 2021 21:00

Не может забить в пустые ворота. Что происходит с Супрягой

  Комментировать
Не может забить в пустые ворота. Что происходит с Супрягой
Владислав Супряга выступает за "Динамо" с 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга провалил матч 11-го тура чемпионата Украины против ФК "Львов". Супряга не смог забить в начале матча в пустые ворота и в в конце первого тайма был заменен Мирчей Луческу.

Супряга потерял очередной шанс закрепиться составе "Динамо". Форвард не забивает уже почти год в официальных матчах. Летом стремился перебраться в итальянскую Серию А, но так и не смог оформить переход. Даже в молодежной сборной Украины имеет статус игрока ротации. Что происходит с Супрягою?

Агентские игры. С Супряги сделали звезду, хотя на взрослом уровне он фактически не играл. Может занести себе в актив только вторую половину сезона 2019/20, когда реально много забивал. Агенты нападающего сделали звезду, чтобы из этого иметь выгоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Коноплянка завершит карьеру в 2022 году

Сначала оформили его переход в "Динамо", когда киевляне требовали усиления атаки. Оказалось, что Супряга просто не был готов играть на таком уровне и нуждался в более плавном развитии карьеры.

Когда в начале прошлого сезона стал основным нападающим в "Динамо", то сразу получил интерес со стороны итальянских команд. Несмотря на то, что потерял место в составе команды Луческу, представители Серии А продолжали им интересоваться течение всего лета.

Такой интерес выглядит немного противоречивым: Супряга не играет в "Динамо", ничего не забивает, далекий от сборной Украины, но им интересуются итальянские клубы и сумма трансфера близка к € 10 млн. Это выглядит, как сладкая иллюзия для Владислава. Он подсознательно понимает, что если ничего не получится в Украине, то может попробовать свои силы за рубежом.

Супряга уже почти год не забивает за "Динамо"

Потерял мотивацию. Супряге только 21 год, а он уже подписывал три профессиональных контракты. Сначала с "Днепром-1", а затем с "Динамо" два разы. Каждый из них был лучше предыдущего. Не достигнув во взрослом футболе еще ничего, Владислав уже имеет все. Конечно, соблазн огромный отбросить футбол на второй план и жить беззаботной жизнью.

Луческу вряд ли будет возиться с Супрягой. Для тренера важен результат. Каждая осечка важна в борьбе за чемпионство. Поэтому Супрягу никто не будет ставить в состав, чтобы потом продать. Цели в "Динамо" точно не такие. Шансы которые он получает - от безысходности. Другие нападающие находятся в плохой форме, поэтому в атаке используют даже Дениса Гармаша.

Клуб или Луческу не будут реанимировать карьеру Супряги. Сам футболист выбираться из своего положения. Конечно, при условии, если он еще хочет играть в футбол.


Владислав Супряга выступает за "Динамо" с 2018 года. Сезон 2019/20 провел в составе "Днепра-1".
Летом футболистом активно интересовались итальянские клубы - "Сампдория", "Дженоа", но трансфер игрока не состоялся.
"Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ. Команда Луческу на три очка опережает "Шахтер".
20 октября киевляне сыграют в рамках ЛЧ против "Барселоны". Начало игры в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не может забить в пустые ворота. Что происходит с Супрягой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Биполярное расстройство и украинская любовница: малоизвестные факты из жизни Жан-Клода Ван Дамма

Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли

Христианскую святыню до основания разрушили

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
15
 Просмотров: 21422
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 10638
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 8885
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 4 Просмотров: 8847
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 6912
Спорт
"Надеюсь, я не дурак" - Де Дзерби о матче против "Реала"
"Надеюсь, я не дурак" - Де Дзерби о матче против "Реала" Просмотров: 45
"Шахтер" потерял защитника на матч с "Реалом"
"Шахтер" потерял защитника на матч с "Реалом" Просмотров: 81
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
 Просмотров: 90
75-летний легендарный игрок "Динамо" заболел коронавирусом
75-летний легендарный игрок "Динамо" заболел коронавирусом Просмотров: 495
Петраков выбрал авантюрную тактику
Петраков выбрал авантюрную тактику
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
6
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
3
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
Голосов: 248
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть