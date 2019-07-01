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"Динамо" должно перестроить игру в середине поля

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"Динамо" отправилось на двухнедельный сбор в Австрию, где будет проводить подготовку к старту сезона. В течение подготовки динамике сыграют 5 товарищеских матчей.

Александр Хацкевич взял с собой 28 игроков. Самой большой неожиданностью стало отсутствие бразильского легионера Сидклея. Напомним, что прошлым летом в "Динамо" перебралось сразу три бразильцы. Никто из них так и не смог стать основным в команде в течение прошлого сезона. Че Че и Витор Буэно вернулись в Бразилию в начале весны, а Сидклей смог задержаться на целый сезон.

Главный тренер сам решает, на каких игроков делать ставку. По стилю игры Сидклей не подходит тренерскому штабу. Если еще раньше бразильца спасал универсализм, умение сыграть на нескольких позициях, то с прогрессом Миколенко и приходом в команду Де Пены и Караваева шансы Сидклея даже на заявку стали откровенно призрачными. В такой ситуации не стоит мучить игрока или тренера, а лучше найти футболисту новый клуб.

Сидклей не подходил по стилю игры для Хацкевича

Кроме Сидклея на собрание не поехали несколько молодых игроков. Запасному 21 летнему вратарю Маханькову лучше стоит задуматься над игровой практикой. Пока он проигрывает конкуренцию Бойко и Бущануу. 22 правый защитник Кравченко, хоть забил в товарищеской игре "Полесью", но с приходом Караваева стал только третьим правым защитником. Конечно, в 22 года нужно уже думать о игровой практике.

Первоочередной задачей Александра Хацкевича и его помощников в Австрии будет перестройка игры середины поля "Динамо". В предыдущих сезонах стало ясно, что именно слабая игра полузащиты не дает возможности команде реально претендовать на чемпионство. Причина в том, что все имеющиеся полузащитники похожи по своему стилю, имеют примерно одинаковые сильные и слабые стороны. За исключением Шапаренко других полузащитников трудно разделить на футболистов атаки или обороны. Скорее они действуют от собственной штрафной до штрафной соперника. Имеющиеся футболисты на этих позициях, умеют выполнять много беговой работы, но навыков разрушения или креатива у них нет. Поэтому приходится строить атаки как раз из-за активности на флангах Вербича и Цыганкова.

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Новичок "Динамо" Мохамед Кадири
Новичок "Динамо" Мохамед Кадири


На уровне чемпионата игра в середине поля еще как-то проходила, а вот в еврокубках это стало большой проблемой. Болезненных поражения от "Челси" во многом имеет причину в очень слабой игре именно полузащитников. Которые не могли никак противостоять сопернику, предоставив ему полную свободу действий.

Похоже, что проблематичность ситуации понимает и тренерский штаб. Первым новичком летом стал опорник Мохамед Кадири. Последним игроком заточенным на разрушение был еще Огнен Вукоевич. Сейчас медиа сообщают, что "Динамо" ведет активный поиск атакующего полузащитника, или так называемой "десятки". Футболиста, который преподносит снаряды для нападающих.

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Понятно, что приход Кадири прямо дает основания считать, что кто-то из полузащитников должен покинуть команду. Под прицелом Гармаш и Сидорчук. Первый проиграл конкуренцию за место в составе и подвел команду в кубковой игре против "Шахтера". Сидорчук никак не может набрать форму, поэтому сейчас больше является игроком ротации. Наверное, что австрийский сбор и возможно подписание еще одного игрока во многом станет решающим в судьбе этих футболистов в составе "Динамо". Сергей и Денис должны были стать лидерами команды, учитывая опыт и возраст, но пока они наоборот проигрывают конкуренцию за место в составе. Конечно, надеяться на прогресс от 27 и 29 летних игроков не особо приходится. Также в зоне риска 25-летний Андриевский, который является игроком ротации несмотря на не самое выражения игру в середине поля "Динамо".

В последнее сильным опорником в "Динамо" был Вукоевич

Интересно, как смоделирует построение игры в середине поля Хацкевич учитывая подписания Кадирт и приход в команду ассистента Висенте Гомеса. Во времена Сергея Реброва команда играла так называемым перевернутым треугольником. Рыбалка или Велозу располагался ближе к защитникам, в его функции входили не только черновая работа, но начало атак и переход из обороны в атаку. Два других полузащитника больше приссинговали соперника, закрывали свои позиции и атаковали вторым темпом.

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Сергей Сидорчук проигрывает конкуренцию более молодым партнерам по команде
Сергей Сидорчук проигрывает конкуренцию более молодым партнерам по команде


Если "Динамо" вернется к такой схеме игры, то Кадар будет расположен ближе к защитникам, а два игрока будут играть выше. При таких обстоятельствах не лучшие перспективы будут в Шапаренко и Дуелунда, которые больше привыкли играть под нападающим.

Другой вариант, это переход на классическую схему в два опорника и одного полузащитника, играющего выше. Обычно, в опорной зоне располагаются два игрока, но их обязанности отличаются: один играет исключительно на разрушение, а другой больше креативный игрок. Кроме того, выше расположен уже классический атакующий игрок. Для такой схемы игры исполнители у Александра Хацкевича тоже есть.

"Динамо" имеет два варианта перестройки игры середины поля команды


Посмотрим, какой вариант игры выберет штаб "Динамо".Но бесспорно, что изменения должны происходить, если команда хочет развиваться.

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"Динамо" начнет сезон 28 июля в Одессе в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера".

Автор: Сергей Тищенко
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