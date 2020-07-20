"Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой" - Сабо

Виктор Цыганков в свои 22 года пока не отличается стабильностью. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.

Сабо считает, что пока Цыганков не готов к переходу в европейский клуб и должен дальше играть в Украине.

"Динамо" играет так нестабильно, потому что нет хороших футболистов. Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой. Молодой, нет стабильности.

Цыганкову нужно остаться в "Динамо". Куда Виктор не перешел бы - он не будет играть. Будет сидеть на скамейке запасных. Ему лучше остаться в "Динамо", где он - ведущий игрок ", - сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

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Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с лета 2016 года. Полузащитник является одним из лидеров команды.