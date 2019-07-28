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воскресенье, 28 июля 2019 14:06

Что надо знать перед матчем на Суперкубок Украины

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Сегодня в 21:00 в Одессе матчем за Суперкубок Украины "Динамо" и "Шахтер" откроют новый футбольный сезон в Украине. Текстовую трансляцию поединка читайте на нашем сайте.

Обе команды подошли к старту нового сезона с определенными изменениями. У "горняков" состоялись перестановки на тренерском мостике. Паулу Фонсека возглавил итальянскую "Рому". Его место занял другой португальский специалист 57 летний Луиш Каштру. Кроме того, что тренерский штаб "Шахтера" присоединился Дарио Срна , который играл за клуб с 2003 по 2017 годы.

Автор: Официальные сайт "Шахтера"
  Луис Каштру - новый тренер "Шахтера"
Луис Каштру - новый тренер "Шахтера"

Летом донецкий клуб был довольно пассивным на трансферном рынке. Из приобретений - возвращение арендованных Додо, Сикана, Пихальонка и Бланко Лещука. Наилучшие шансы пробиться в первую команду имеет Додо, учитывая проблемы на позиции правого защитника. Неплохие перспективы у 18-летнего форварда Даниила Сикана, который с самой лучшей стороны проявил себя на молодежном Кубке мира (линк).

Среди потерь - футболисты, не играли значительной роли в первой команде. Веллингтон Нем вернулся в Бразилию. Зимний новичок центральный защитник Бондаренко поехал в аренду в португальской "Витории Гимараеш". Правый защитник Данченко был продан в казанского "Рубина". Контракт Ордцом не был продлен. Нигерийский нападающий Кайоде ищет себе новую команду.

Летом донецкий клуб был довольно пассивным на трансферном рынке


Не стоит ждать от "Шахтера" изменений в новом сезоне. Принципы построения игры и подбор состава останется таким же. В течение прошлого сезона "Шахтер" приобрел ряд молодых талантливых футболистов. Они прошли адаптацию в команде в прошлом сезоне, а теперь начинают приближаться к основанию. В первую очередь речь о Маркуса Антонио, Тете, Фернандо. Но пока главная роль еще предстоит проверенным бойцам. Лидерами "Шахтера" остаются Тайсон, Исмаили, Степаненко, Мораес

В лазарете накануне матча за Суперкубок находит только один Коваленко. Его роль пока не столь значительна для "горняков"

В "Динамо" не произошло смены тренера, хотя об этом много говорили в конце прошлого сезона. Александр Хацкевич продлил контракт еще на два сезона. Теперь он имеет возможность формировать команду под свое видение футбола. Никаких бразильцев или молодых игроков - только опытные футболисты.

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Президент "Динамо" Игорь Суркис (слева) продлил контракт с главным тренером Александром Хацкевичем еще на два сезона
Президент "Динамо" Игорь Суркис (слева) продлил контракт с главным тренером Александром Хацкевичем еще на два сезона

Летом динамовцы пополнились игроком сборной Украины Александр Караваев и полузащитником из Ганы Мохаммедом Кадири. Первый должно увеличить конкуренцию на флангах, а второй - добавить физической мощи в середине поля. Оба игрока реально претендуют на место в стартовом составе команды.

Из потерь только запасной вратарь Рудько, который перебрался в чемпионат Кипра на правах свободного агента. 20-летние Булеца и Супряга поехали набираться опыта в "Днепр-1"
Проблемой "Динамо" перед стартом сезона стали травмы. Лидер, Виктор Цыганков, почти не работал на собрании и только сейчас вернулся в общую группу. Форвард Фран Соль пропустит матч в Одессе из-за травмы. На обоих игроков Хацкевич не может рассчитывать в матче за Суперкубок Имел проблемы со здоровьем по ходу подготовки другой лидер киевлян - Бенжамин Вербич. Также пропустили часть подготовки Микаэль Дуелунд и Александр Андриевский.

Учитывая проблемы Цыганкова, переход Караваева выглядит очень кстати. Теперь у тренерского штаба появилась реальная глубина состава и возможность ротации. Особенно это важно, когда нужно играть два матча в неделю.

Учитывая проблемы Цыганкова, переход Караваева выглядит очень кстати. Теперь у тренерского штаба появилась реальная глубина состава и возможность ротации


6 августа "Динамо" стартовать в квалификации Лиги чемпионов. В то же время "Шахтер" сыграет свои матчи в еврокубках только в середине сентября. Поэтому готовность к сезону у команды Хацкевича должно быть больше. Решающие матчи "Динамо" будет играть уже в августе, а "горняки" еще есть время для вхождения в сезон.

Не стоит ждать в Одессе ничего особенного в исполнении обеих команд. Скорее, это будет очень осторожная игра в исполнении обеих команд. Каждый из соперников будет думать о том, как нивелировать сильные стороны соперника, а уже потом об атаке. "Шахтер" будет действовать более позиционно, больше контролировать мяч, а "Динамо" рассчитывать на быстрые выходы из обороны и высокий прессинг в определенных моментах. Судьбу матча может решить или инвидуальний класс отдельного футболиста, или ошибка (здесь надо дать ссылку на "ляп" Пятова прошлогодний). Вряд ли зрители на стадионе "Черноморец" увидят большое количество голов, или феерию игры. Команды только входят в сезон со своими проблемами.

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В прошлом сезоне "Динамо" победило "Шахтер" в игре за Суперкубок в Одессе 1: 0.

Автор: Сергей Тищенко
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