Что надо знать о победе "Динамо" над "Зарёй"

Мирча Луческу переиграл своего визави в тренерские дуэли. Фото: REUTERS

В матче 18-го тура чемпионата Украины "Динамо" в гостях победило "Зарю" - 2:0. Что нужно знать об игре?

У обеих команд не было кадровых проблем. Мирча Луческу и Виктор Скрипник выставили оптимальные составы.

Команды по-разному построили игру. "Динамо" пыталось давить на соперника, высоко прессинговать, а "Заря" действовала вторым номером, через быстрый переход середины поля.

Два разных тайма. Первая половины игры была равной, с лучшими моментами в "Зари". После перерыва - "Динамо" владело стратегическим преимуществом.

Судьба матча решилась за 3 минуты. В начале второго тайма динамовцы забили 2 гола, которые стали решающими. После такого удара "Заря" уже не смогла собраться.

Оба вратаря ошибались. Никола Василь неудачно сыграл на выходе в случае с первым голом, а Георгий Бущан ошибся в конце матча, когда не справился с дальним ударом, но нападающие "Зари" простили вратаря "Динамо".

Сергей Сидорчук забил гол-красавец. Капитан "Динамо" дальним ударом с лету забил второй гол свои команды.

Шапаренко помогал киевлянам контролировать мяч и отдавал острые передачи

Николай Шапаренко провел сильный матч. Благодаря полузащитнику "Динамо" гости разбивали все прессинг соперника. Шапаренко помогал киевлянам контролировать мяч и отдавал острые передачи.

План Луческу сработал. Решающим стал первый гол. После невнятного первого тайма, киевляне начали играть очень активно. "Заря" не была готова к высокому прессингу от соперника.

"Заря" не выдержала давления. Подопечные Скрипника имели семиматчевую выигрышную серию в чемпионате и даже шанс побороться за первое место. Давление ответственности за результат не позволило "Заре" показать свой лучший футбол.

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После 18-го тура УПЛ "Динамо" опережает "Шахтер" на 4 очка. "Горняки" в Киеве разбили "Десну" - 4:0. "Заря" остается на 3-м месте. В следующем туре "Динамо" будет принимать "Рух". "Заря" сыграет в гостях против "Колоса". А "Шахтер" померяется силами со"Львовом".