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пятница, 04 июня 2021 16:11

"Челси" определился с судьбой Тухеля

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&quot;Челси&quot; определился с судьбой Тухеля
Томас Тухель возглавил "Челси" посередине сезона. Фото: Gettyimages.com

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подписал новый контракт с клубом.

Немецкий наставник будет работать в Лондоне до лета 2024 года, в сообщает официальный сайт клуба.

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Нынешнее соглашение было рассчитано до 2022 года. На решения боссов "синих" продлить контракт повлияли триумф в Лиге чемпионов и четвертое место в АПЛ по итогам сезона прошлого сезона.

Тухель возглавил "Челси" посреди сезона, когда команда была в середине турнирной таблицы, заменив на посту тренера Фрэнка Лемпарда.

Томас Тухель начал свою тренерскую карьеру в "Штутгарте" в статусе помощника главного тренера в 2004 году. Поработал в "Аугсбурге", "Майнце", "Боруссии" Дортмунд и ПСЖ.

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