"Челси" готов потратить на новичков €230 млн

Томас Тухель возглавил "Челси" середине сезона. Фото: Gettyimages.com

Победитель Лиги чемпионов "Челси" готовит активную трансферную кампанию летом.

Лондонцы могут пополнить состав сразу шестью новыми игроками, потратив €230 млн, сообщает The Telegraph.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис назвал цену на Забарного

Первоочередными трансферами источник называет покупки Ромелу Лукаку из "Интера" или Харри Кейна из "Тоттенхэма". Также тщательно рассматриваются кандидатуры вингера Адама Траоре с "Вулверхэмптона", хавбеков Йонаса Хофмана с "Боруссии" Менгхенгладнбах, Деклана Райса с "Вест Хэма" и Орельена Чуамени с "Монако".

Тухель лоббирует интересы двух нынешних защитников "Челси" - Тьягу Силвы и Антонио Рюдигера. О продолжении сотрудничества бразильца с клубом еще на один год наставнику удалось договориться, а по немцу - пока нет.

В прошлом сезоне "Челси" занял четвертое место в АПЛ и смог выиграть Лигу чемпионов. Тухель работает с командой начиная с нового года. На этой должности он сменил Фрэнка Лэмпарда. По сообщению СМИ, лондонцы заинтересованы услугах защитника собранной Украины и "Динамо" Ильи Забарного.