"Челси" покупает 18-летнего защитника "Динамо" за €12 млн

Победитель Лиги чемпионов "Челси" близок к трансферу защитника "Динамо" и сборной Украины 18-летнего Ильи Забарного.

Лондонский клуб готов заплатить киевлянам €12 млн за футболиста, сообщает Sport24.

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В организации трансфера участвует главный тренер сборной Украины и экс-форвард лондонцев Андрей Шевченко.

С приходом Мирчи Луческу защитник стал основным игроком "Динамо".

В прошлом сезоне Илья Забарный провел за "Динамо" в УПЛ 21 матч, забив один мяч.

"Челси" в прошлом сезоне занял четвертое место в АПЛ и выиграл Лигу чемпионов. В финале команда Томаса Тухеля одолела "МС".