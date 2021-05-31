Суркис назвал цену на Забарного

Илья Забарный стал важным игроком "Динамо" в прошлом сезоне. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис не продаст защитника команды Илью Забарного меньше чем за €20 млн.

Информация об интересе со стороны "Челси" не соответствует действительности, пишет "Динамо Киев Inside".

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"Если коротко об информации о возможном интересе "Челси" к Забарному... Чистый и откровенный вброс. В клубе на сегодняшний день нет ни одного вменяемого и серьезного предложения ни по одному игроку. Сборники ждут свой Евро-2020. Как ждут его и их клубы. Только после его окончания появится предмет обсуждения. А по Забарному Суркис даже не станет обсуждать предложения ниже 20 миллионов евро с сохранением процента от перепродажи.

Но, во-первых, за юного игрока никто столько ещё не даст, а во-вторых, Мирача Луческу кого-кого, а его сейчас не отпустит. В интересах самого же Ильи. В приватных разговорах Мирча как-то обронил, что доведёт Илью до топ-клуба. Вспомнив Дмитрия Чигринского", – сказано в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что "Челси" собирается купить кропотливая за €12 млн, а этот трансфер якобы курирует главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Илья Забарный стал ведущим игроком "Динамо" и начал получать вызовы в сборную Украины в прошлом сезоне.