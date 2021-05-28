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пятница, 28 мая 2021 11:56

Луческу отказался от испанского форварда

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Луческу отказался от испанского форварда
Фран Соль не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не рассчитывает на испанского форварда команды 29-летнего Франа Соля.

Луческу не собирается возвращать испанца, который прошлый сезон играл на правах аренды за "Тенерифе", сообщает "Динамо Киев Inside".

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"Луческу сообщил руководству клуба, что в следующем сезоне у него нет планов на футболиста Фран Соля. Итак, с сегодняшнего дня менеджменту поставлена ​​задача обустроить судьбу испанца. Судя по обоюдных настроениях, Фран останется на Канарах в "Тенерифе". Трансфер испанцы не потянут, по аренде проговариваются прошлогодние условия", - говорится в сообщении.

Фран Соль перебрался в "Динамо" в начале 2019 года. Но так и не смог заиграть в Украине.

В сентябре 2020-го отправился в аренду в "Тенерифе". Его команда является середняком второго по силе дивизиона.

Мирча Луческу может рассчитывать из нападавших на Артема Беседина и на Владислава Супрягу. Последний может уйти из киевского клуба летом.

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