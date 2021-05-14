Определился победитель Кубка Германии

Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

"Боруссия" Дортмунд стала обладателем Кубка Германии сезона-2020/21.

В финальном матче подопечные Эдина Терзича разгромили "Лейпциг" -4:1.

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Судьба поединка была решена еще в первом тайме. Звездочки Дортмунда Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд довели дело до разгрома. Англичанин записал на свой счет дубль,

После перерыва Холанд решил не отставать от своего партнера и записал на свой счет второй гол. "Лейпциг" смог забить только мяч престижа усилиями Дани Ольмо.

"Боруссия" Дортмунд выиграла пятый Кубок Германии в собственной истории. Последний раз команда побеждала в 2017 году. В турнирной таблице Бундеслиги досрочным чемпионом стала "Бавария". "Лейпциг" идет не втором месте, а Дортмунд борется за путевку в Лигу чемпионов. "Шмели" занимают четвертую строчку. До завершения чемпионата осталось провести два тура.