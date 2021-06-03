"Барселона" определилась с тренером

Нидерландский специалист 58-летний Рональд Куман останется тренером "Барселоны" в следующем сезоне.
Агенты специалиста уже неделю уверены, что сотрудничество будет продолжено. Сейчас стороны достигли окончательного соглашения, сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не стал принимать решение об увольнении Кумана с поста главного тренера команды, которое он рассматривал в конце прошлого сезона.
В прошлом сезоне каталонский клуб занял третье место в Ла Лиге и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от ПСЖ.
Рональд Куман возглавил "Барселону" летом 2020 года. Его контракт с клубом действует до следующего сезона.
В качестве игрока Куман выступал за "Барселону" в 1989/1995 годах.
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