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четверг, 03 июня 2021 18:35

"Барселона" определилась с тренером

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&quot;Барселона&quot; определилась с тренером
Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Нидерландский специалист 58-летний Рональд Куман останется тренером "Барселоны" в следующем сезоне.

Агенты специалиста уже неделю уверены, что сотрудничество будет продолжено. Сейчас стороны достигли окончательного соглашения, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не стал принимать решение об увольнении Кумана с поста главного тренера команды, которое он рассматривал в конце прошлого сезона.

В прошлом сезоне каталонский клуб занял третье место в Ла Лиге и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от ПСЖ.

Рональд Куман возглавил "Барселону" летом 2020 года. Его контракт с клубом действует до следующего сезона.

В качестве игрока Куман выступал за "Барселону" в 1989/1995 годах.

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Дата
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