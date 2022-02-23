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Бывший тренер "Шахтера" посоветовал Путину купить пилу

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Бывший тренер &quot;Шахтера&quot; посоветовал Путину купить пилу
Невио Скала не задержался в Украине даже на год. Фото: "Спорт-Экспресс", Александр Фёдоров.

Бывший тренер "Шахтера" Невио Скала прокомментировал ситуацию в Украине из-за агрессии России.

Итальянский тренер дал небольшой совет президенту РФ Владимиру Путину.

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"Я чувствую невероятное разочарование и большую тревогу. Это тяжелая и очень критическая ситуация, и мы не знаем, чем она закончится. Я прожил там около девяти месяцев, это были прекрасные месяцы, которые я прожил бы снова. Это вторжение, безусловно, создает много проблем для людей. Может, кто-то и обрадуется тому, что происходит, но многим придется страдать за теряемую ими идентичность.

Какой бы совет я дал Путину? Чтобы укоротить на шесть метров стол, который отдаляет его от общения с другими людьми, достаточно просто обычной пилы, а она ничего не стоит.

Я все равно верю в мир, надеюсь на него. Возможно, это будет невоинственное вторжение, возможно более эффективно замолчать некоторые ситуации. Будем надеяться, что это скоро закончится и они найдут дипломатическое решение, которое всегда мудрее", - заявил Скала в комментарии Napoli Magazine.

Скала возглавлял "Шахтер" в 2002 году. За это время наставник выиграл первый чемпионский титул для "горняков". Также тренировал "Боруссию" Дортмунд", "Бешикташ", "Парму", "Перуджу", "Реджину".

"Шахтер" с 2014 года играет вне Донецка. Выступал во Львове, Харькове, а с 2020 года играет в Киеве. "Горняки" лидируют в текущем чемпионате Украины.

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23
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