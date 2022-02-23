Московский ЦСКА попал под американские санкции после "признания" ЛДНР

Бывший лидер "Карпат" Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА. Фото: ФК ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции из-за "признания" ЛДНР.

Министерство финансов США расширило санкционный список российских компаний, сообщает официальный сайт организации.

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В список попал ПФК ЦСКА. Московский клуб является дочерней компанией VEB RF, руководство которой связано с российскими властями. Около двух лет назад VEB RF приобрела 77,63% акций столичного клуба.

В этом сезоне ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России. В сезоне 2004-2005 года команда выиграла Кубок УЕФА. Семь раз выигрывала чемпионат СССР и пять раз чемпионат России.