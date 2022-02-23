"Мамкин историк" - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о "признании ЛДНР" - оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.

Он также изложил собственную версию истории и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией", а также подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс.

На украинофобские заявления президента страны-агрессора и угрозу вторжения РФ на территорию Украины отреагировали и украинские спортсмены. Gazeta.ua предлагает ознакомиться с некоторыми заявлениями.

Одним из первых на события отреагировал футболист Роман Зозуля, который всегда был патриотом и помогал нашей армии.

"Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и сплачивает нашу нацию. Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить удавку. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "большой и могучей". В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости.

На восьмом году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы восемь лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Поэтому мир должен понять и другую истину, что Путин - это реинкарнация Гитлера. И его планы амбициознее захвата Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.

А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевского зла. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию!" - написал Роман Зозуля.

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"Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов, и за прошедшие 30 лет сформировались как нация. Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан. Это самое главное наше достояние. Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться. В единстве мы победим. Слава Украине!" - поделился своим мнением бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

"Весь цивилизованный мир беспокоится ситуацией в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото - моя страна. Страна, в которой я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", - твердо заявил футболист Александр Зинченко.

"Российские войска официально вторглись в Украину", - прокомментировал ситуацию экс-игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко.

"Будьте уверены: Украина сильна. У нее сильная столица Киев, сильные города, села и сильные и сплоченные люди, которые ценят превыше всего свои независимость, суверенитет и мир в Европе. Её воля будет существовать вечно. Слава Украине!" - написал экс-боксер Владимир Кличко.

"Украина - это мой дом, Украина - это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильны, и мы преодолеем всё вместе", - отметила фехтовальщица Ольга Харлан.

"Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", - заявила дзюдоистка Дарья Билодид.

"Я - обычный украинец, который хочет видеть улыбки и радость на улицах родного города, хочет видеть развитие и процветание Родины, хочет заниматься любимым делом и прославлять Украину, хочет быть спокойным за родных и близких дома.

На наш призыв к миру обратил внимание весь мир, и мы получаем поддержку со всех уголков планеты. Мы очень ценим Вашу поддержку и искренне благодарны за то, что Вы разделяете нашу позицию. Мы - украинцы, мирные люди и не хотим войны", - отметил скелетонист Владислав Гераскевич, который после своего выступления на Олимпиаде в Пекине показал плакат "Нет войне в Украине".

Восьмой год идет агрессия РФ против Украины. В 2014 году российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.