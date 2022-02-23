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"Мир должен осознать истину, что Путин - это реинкарнация Гитлера" - Зозуля

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&quot;Мир должен осознать истину, что Путин - это реинкарнация Гитлера&quot; - Зозуля
Фото со страницы Романа Зозули в Facebook

Роман Зозуля считает, что президент РФ Владимир Путин своими действиями и угрозами в последние дни закаляет и сплачивает украинцев.

Как написал на своей странице в Facebook украинский футболист, наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта.

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"Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и объединяет нашу нацию.

Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками, и как развивать свою страну.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей". В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались. У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство - это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор - жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути.

Мы - мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.

На восьмом году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы восемь лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней.

Поэтому мир должен осознать и другую истину, что Путин - это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозные, чем захваты Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.

А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевского зла. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию!" - написал Зозуля.

Роман Зозуля выступал за сборную Украины с 2014-го по 2018 год. Сейчас играет за испанский клуб "Фуэнлабрада".

Нападающий известен тем, что помогает украинской армии.

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23
февраля

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