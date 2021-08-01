Официально. Роман Зозуля подписал контракт с испанским клубом

Фанаты левых взглядов называли Романа Зозулю фашистом. Фото: "Футбум"

Испанский клуб "Фуэнлабрада" объявил о подписании украинского форварда Романа Зозули. Контракт рассчитан на два сезона с опцией продления еще на год.

Ранее Зозуля стал свободным агентом после четырех лет выступлений за "Альбасете". Он был близок к переходу в "Алькоркон", но фанаты клуба выступили против трансфера из-за политических взглядов Романа. Затем мог продолжить карьеру в португальском "Эшториле", но снова переход сорвал протест фанов.

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В прошлом сезоне 31-летний футболист забил 2 гола и сделал 1 ассист в 37 матчах. "Фуэнлабрада" заняла 11-е место в сегунде в минувшем сезоне.