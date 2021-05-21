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пятница, 21 мая 2021 11:17

"Буффону повезло, что Русика заменили" - жена Малиновского оценила финал Кубка Италии

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&quot;Буффону повезло, что Русика заменили&quot; - жена Малиновского оценила финал Кубка Италии
Роксана и Руслан Малиновский. Фото: Instagram Роксаны Малиновской.

Жена Руслана Малиновского Роксана считает, что "Аталанта" проиграла финал Кубка Италии "Ювентус" из-за замены ее мужа.

Полузащитник сборной Украины заменили в середине второго тайма, хотя в первой половине игры он забил гол.

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"Мне, конечно же, очень жаль, что Русик заменили. Слышала, что это был вроде как последний матч Джанлуиджи Буффона. Ему повезло, иначе мог бы получить еще один гол.

Считаю, что все атакующие футболисты, которые вышли на поле для того, чтобы увеличить шансы забить, не имели шансов отличиться из-за того, что у них не было такого хорошего ассистента, как Русик. Жаль, что он ушел рано. Я расстроилась, мы были так близки ", - рассказала Роксана в Instagram.

"Ювентус" победил "Аталанту" в Кубке Италии -2:1.

В текущем сезоне "Аталанта" идет на втором месте в Серии А за тур до завершения турнира.

В активе Украинский 35 матча, восемь голов и 12 результативных передач.

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