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четверг, 20 мая 2021 00:14

Гол Малиновского не помог "Аталанте" выиграть Кубок Италии

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Гол Малиновского не помог &quot;Аталанте&quot; выиграть Кубок Италии
Федерико Кьеза является одним из самых больших талантов Италии. Фото: gettyimages.com

Туринский "Ювентус" стал обладателем Кубка Италии сезона-2020/21. В финальном матче "старая синьора" победила "Аталанту" -2:1.

Что нужно знать об игре?

Мощный старт "Аталанты". "Бергамаски" в первые 15 минут встречи могли забить трижды и решить судьбу матча. "Ювентус" реально не успевал за соперником.

Два разных тайма. Если в первой половине игры "Аталанта" имела территориальное и игровое преимущество благодаря высокому прессингу, то после перерыва команда Андре Пирло переломила ход встречи. "Бергамаскам" не хватило физических сил на второй тайм.

"Аталанта" провалила второй тайм

Очередной гол Руслана Малиновского. Игрок сборной Украины сравнял счет в конце первого тайма. Малиновский выполнил много черновой работы, но кроме забитого мяча ничем особенно на запомнился на поле. В начале второго тайма украинец был заменен.

Красивый гол Федерико Кьеза. Игрок сборной Италии разыграл красивую стеночку и забил решающий гол.

"Аталанта" доигрывала в меньшинстве. Под конец матча у подопечных Гасперини начали сдавать нервы.. Родриго Толой покину поле за две минуты до конца основного времени после удаления.

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Класс "Ювентуса" стал решающим. Туринцы реализовали свои моменты, а "Аталанта" - нет. Команда Пирло ждала пока соперник устанет, а затем переломила ход матча.

"Ювентус" одержал 14-й Кубок Италии в своей истории.

Чемпионом стал "Интер". В последнем туре "Ювентус", "Наполи", "Милан" и "Аталанта" определят 3 команды, которые попадут в Лигу чемпионов следующего сезона.

Автор: Сергей Тищенко
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