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пятница, 23 апреля 2021 14:03

Жена Малиновского раскрыла тайну успешности мужчины

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Жена Малиновского раскрыла тайну успешности мужчины
Руслан Малиновский с женой. Фото: Iinstagram.com/roksana_m7

Жена игрока сборной Украины и "Аталанты" 27-летнего Руслана Малиновского Роксана объясняет успешность своего мужа любовью к сладкому.

В семье существует договоренность, что торт появятся только после результативных действий Руслана на поле.

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"Открою маленький секрет. Знаете, почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча.

Иначе его было не остановить, ведь он сладкоежка еще тот. И меня все время подводит", - написала Малиновская в Instagram.

В последних двух матчах Малиновский забил в ворота "Ювентуса" и "Ромы". Перед этим отмечался двумя голевыми передачами в двух матчах.

Руслан Малиновский выступает в Италии с 2019 года. В текущем сезоне на его счету пять голов

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