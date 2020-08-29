"Болонья" резко увеличила предложение по Супряге

Переговоры между "Динамо" и "Болоньей" по Владиславу Супряге продвигаются, сообщает Zerocinquantuno.
Общение идет в нужном направлении, так что трансфер может все-таки состояться.
Руководство итальянского клуба не намерено сдаваться и постепенно приближается к запрошенной "Динамо" сумме. Уже идет речь о 13 миллионах евро и бонусах.
Несмотря на несогласованность в плане цены, "Болонья" – самый близкий к подписанию Супряги клуб.
Киевляне требуют за 20-летнего украинца 15 миллионов евро.
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В минувшем сезоне Супряга сыграл за "Днепр" 25 матчей, в которых забил 14 мячей.
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