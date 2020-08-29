"Болонья" резко увеличила предложение по Супряге

Цена на Владислава Супрягу приближается к 15 миллионам евро. Фото ФК "Динамо"

Переговоры между "Динамо" и "Болоньей" по Владиславу Супряге продвигаются, сообщает Zerocinquantuno.

Общение идет в нужном направлении, так что трансфер может все-таки состояться.

Руководство итальянского клуба не намерено сдаваться и постепенно приближается к запрошенной "Динамо" сумме. Уже идет речь о 13 миллионах евро и бонусах.

Несмотря на несогласованность в плане цены, "Болонья" – самый близкий к подписанию Супряги клуб.

Киевляне требуют за 20-летнего украинца 15 миллионов евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" не продаст защитника сборной Украины в Россию

В минувшем сезоне Супряга сыграл за "Днепр" 25 матчей, в которых забил 14 мячей.