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четверг, 23 июля 2020 10:52

Блохин не против снова возглавить "Динамо"

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Блохин не против снова возглавить &quot;Динамо&quot;
Олег Блохин готов во второй раз возглавить "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Олег Блохин заявил, что снова готов возглавить киевскую команду.

По словам Блохина, если бы он получил предложение возглавить "Динамо", то ответил бы согласием. Только многое изменил бы из предыдущего своего опыта работы с командой.

"Если бы была такая возможность, наверное, да. Но на этот раз уже на 100 процентов сделал бы все по-другому. Пришел бы в "Динамо" с другим понятием, что надо делать.

Каждый, кто принимает такой клуб, как "Динамо", может сгореть и понимает это. И Михайличенко понимал, знал, куда идет. Киевское "Динамо" - это марка, и для каждого было бы честью поработать в таком клубе", - цитирует Блохина Meta-ratings.

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Олег Блохин тренировал "Динамо" с сентября 2012-го по апрель 2014 года. Под его руководством киевляне не смогли выиграть ни одного трофея и впервые в своей истории не смогли занять хотя бы второе место в УПЛ, удовлетворившись третьей ступенью в сезоне-2012/13.

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