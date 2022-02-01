Безумная сумма. Стал известен размер долга "Барселоны"

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

Каталонская "Барселона" имеет долги свыше €1 млрд.

Испанский гранд опубликовал итоги проверки финансового состояния клуба, заказавшего клуб аудиторской компании Deloitte, сообщает сайт каталонцев.

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Результаты получились шокирующими. Долг "Барселоны" составляет €1,173 млрд. убыток за последний год – €481 млн. Зарплатный фонд клуба на 40% выше, чем к других больших команд.

Также были обнаружены финансовые операции "сомнительного характера", требующие дополнительного анализа. К примеру, клуб проводил необоснованные платежи, ложно обоснованные платежи и выплачивал завышенные суммы. Проведется расследование по факту возможного неправомерного обогащения. Материалы были переданы в прокуратуру.

В текущем сезоне "Барселона" не смогла выйти в 1/8 Лиги чемпионов. Каталонцы заняли третье место в группе с "Баварией", "Динамо" и "Бенфикой".

В чемпионате Испании команда Хави занимает пятое место. Следующий матч каталонцы проведут 6 декабря против "Атлетико".