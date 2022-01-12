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Снова остаются без трофея. Кризис "Барселоны" продолжается

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Снова остаются без трофея. Кризис &quot;Барселоны&quot; продолжается
Хави с игроками. Фото: ФК "Барселона"

Когда-то грозную "Барселону" продолжает лихорадить. Сегодня каталонцы уступили "Реалу" в полуфинальной встрече за Суперкубок Испании (2:3).

Таким образом, "Барселона" снова останется без титула. В последний раз Суперкубок страны команда выигрывала в 2018 году.

Да и вообще, за последние три года "Барселона" выиграла только один титул – Кубок Испании в прошлом году. Хотя тогда каталонцы были близки к тому, чтобы вылететь, ведь в четвертьфинале и в полуфинале им приходилось играть дополнительное время.

Рискует "Барселона" остаться без титула и в сезоне-2021/22. Надежда разве что на Кубок, потому что в Ла Лиге отставание от того же "Реала" составляет целых 17 очков.

Из Лиги чемпионов каталонцы уже вылетели. На евроарене они продолжат выступления в Лиге Европы, где жребий свел их с итальянским "Наполи". По именам "Барселона" просто обязана выигрывать ЛЕ, однако, как получится в итоге – еще тот вопрос.

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Не помогает пока и возвращение Хави. Поклонники "гранатово-синих" очень надеялись, что легенда вернет клубу былую славу. Но пока не выходит.

Добавить сюда еще и проблемы с финансовым фейр-плей, поэтому клубу нужно продавать или отпускать игроков с большими зарплатами. И все выглядит не очень радужно для команды.

Хотя это не помешало оформить трансфер Феррана Торреса из "Манчестер Сити", который, кстати, сегодня дебютировал за новый клуб, несмотря на то, что его выход был под вопросом, ведь могли не успеть с дозаявкой.

Уже понятно, что "Барселона" обновляет команду и будет делать ставку на молодых игроков. Однако потерянного времени может потом не хватить, чтобы догнать "Реал" и другие гранды европейского футбола.

Каталонцы осенью уже умудрились проиграть "Бенфике" Романа Яремчука. Было еще болезненное поражение от "Баварии" 2:8 в 2020 году.

И очень жаль, что не зацепилось за баллы в очных играх в нынешнем сезоне Лиги чемпионов киевское "Динамо". Ибо форма "Барселоны" далека от идеальной в последние годы.

В финале Суперкубка Испании "Реал" сыграет с победителем пары "Атлетико" Мадрид – "Атлетик" Бильбао. "Барселона" может готовиться к следующим матчам чемпионата.

Суперкубок Испании в третий раз разыгрывают не чемпион и обладатель Кубка, а сразу четыре команды.

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