"Барселона" снова опозорилась. Каталонцы вылетели из Кубка Испании от "Атлетика"

Радость игроков из Бильбао. Фото: ФК "Атлетик"

В четверг, 20 января, определились все участники четвертьфинала Кубка Испании по футболу.

"Реал", как уже сообщалось, вместе с Андреем Луниным в овертайме обыграл "Эльче".

А последним, кто преодолел 1/8 финала, стал "Атлетик". Команда из Бильбао дома победила "Барселону" со счётом 3:2.

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Хозяева вышли вперед уже на старте поединка после точного удара Икера Муньяина, однако каталонцам удалось отыграться в середине первого тайма. Забил новичок команды Ферран Торрес.

Счет 1:1 держался до 86-й минуты, когда Иньиго Мартинес во второй раз вывел вперед "Атлетик". Но в компенсированное время Педри подарил "Барселоне" шанс на успех.

В дополнительное время судьбу матча решил точный удар все того же Икера Муньяина - 3:2.

"Барселона" продолжает находиться в кризисе.

Мадридский "Реал" является очевидным фаворитом Кубка Испании после вылета "Барселоны". Конкуренцию ему составят "Валенсия", "Райо Вальекано", "Кадис", "Реал Сосьедад", "Бетис", "Мальорка" и уже выше упомянутый "Атлетик".