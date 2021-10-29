Беседин рассказал, куда тратит заработанные деньги

Артем Беседин пропустит полгода. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" 25-летний Артем Беседин инверсирует заработанные деньги в недвижимость.

После завершения игровой карьеры футболист хочет получить стабильную прибыль.

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"Вкладываю сейчас, пока есть возможность. Вкладываю, чтобы потом, когда придет момент повесить бутсы на гвоздь, этот перепад не почувствовать.

В основном это недвижимость. Это стабильное, что есть сейчас. Сейчас везде, куда не влези в бизнес, везде ты придешь и будешь новым человеком. И тебя сразу переедут. Люди долго занимаются тем или иным бизнесом. Не вижу смысла туда лезть.

Футболисты так и поступают. Те же ребята из "Динамо". Если есть возможность – почему не вкладывать? Это квартиры, апартаменты. В Киеве и за границей. Просто купил, сделал ремонт, сдал в аренду и забыл. Тебе капает. Взял вторую, третью, четвертую, пятую... Оставляешь что-то себе, семье, играешь в футбол. И оно как-то все в масть идет. Но много примеров, когда люди играют, зарабатывают большие деньги, а в конце концов, остаются ни с чем. У них даже в Киеве квартиры своей нет", — сказал Беседин в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ"

Артем Беседин сейчас залечивает полученную на Евро-2020/21. В матче против Швеции Беседин сломил ногу. Нападающий должен вернуться в футбол во время зимней паузы.