"Три дня я был между жизнью и смертью" - новичок "Динамо" чуть не умер после педикюра

Витиньйо должен усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Новичок "Динамо" 22-летний Витиньо чуть не умер после педикюра.

Бразилец занес инфекцию и три дня находился в реанимации.

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"Пять месяцев я вообще не играл в футбол. Я подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию. Еще бы немного и меня бы здесь не было. Но благодаря Богу я здесь и воплощаю свои мечты.

В печати писали, что я мог умереть, и это правда. Три дня я был в реанимации где-то между жизнью и смертью. Эта инфекция атаковала все мои органы, но я выжил благодаря Богу", – рассказал Витинью в интервью SportArena.

Витиньо перебрался в "Динамо" из "Атлетико Паранаэнсе" летом этого года за €6 мл. В текущем сезоне провел за "бело-синих" восемь матчей, результативными действиями не отмечался. 30 октября "Динамо" сыграет в рамках УПЛ против "Мариуполя". Начало игры в 14.00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.