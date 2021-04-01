Беринчик получил следующего соперника

 
Ексклюзивы
1/5
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 396
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 882
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 549
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 495
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 279
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 549
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 909
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Фото
Все фото
17
5
5
15
20
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Видео
Все видео
Сенсационное поражение Германии и разгром соперника сборной Украины на Евро: результаты матчей отбора Кубка мира
Сенсационное поражение Германии и разгром соперника сборной Украины на Евро: результаты матчей отбора Кубка мира
Как сыграли соперники сборной Украины
Как сыграли соперники сборной Украины
Вратарь "Нью-Джерси" фантастическим сейвом спас свою команду
Вратарь "Нью-Джерси" фантастическим сейвом спас свою команду
Шевченко переоценил своих игроков
Шевченко переоценил своих игроков
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 783
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 513
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 207
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 1071
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 13:50

Беринчик получил следующего соперника

  Комментировать
Беринчик получил следующего соперника
Денис Беринчик хочет выйти на чемпионский бой. Фото: Instagram / berinchyk

Украинский боксер 34-летний Денис Беринчик проведет свой следующий поединок против бойца смешанных единоборств ирландца Артёма Ломова.

Бой запланирован на 19 марта 2021 года в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Беринчик нокаутировал Санчеса

"Намечается махач. Украина. Ждем в гости Артёма Лобова, махач легенд!! Уже за билеты будет бой!!! Хааааа!!!)))", - написал Беринчик в Instagram.

Бой должен пройти на голых кулаках. Организатором станет промоушен MAHATCH.

В своем последнем бою Беринчик победил мексиканца Хосе Санчеса. На профессиональном уровне украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед. 4 раза защитил титул WBO International.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Беринчик получил следующего соперника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

Впервые опубликовали прогноз погоды на неделю

Замучили известного композитора и поэта

Выдали лицензию на полеты на орбиту

Легализовали однополые браки

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

Пограничники расстреляли колонну беженцев

Основали самую мощную технологическую компанию мира

Объявил бойкот бизнеса евреев

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 15120
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 14069
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4806
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 4698
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4167
Спорт
Стало известно, покинут ли "Аталанту" Коваленко и Малиновский
Стало известно, покинут ли "Аталанту" Коваленко и Малиновский Просмотров: 108
"Ювентус" поставил Пирло ультиматум
"Ювентус" поставил Пирло ультиматум Просмотров: 144
Расхлябанность и пижонство - реакция СМИ на потерю очков Украины в матче против Казахстана
Расхлябанность и пижонство - реакция СМИ на потерю очков Украины в матче против Казахстана
 Просмотров: 288
"Мы сделали себе кумиров из игроков ротации клубов Западной Европы" - реакция соцсетей на ничью сборной Украины против Казахстана
"Мы сделали себе кумиров из игроков ротации клубов Западной Европы" - реакция соцсетей на ничью сборной Украины против Казахстана
 Просмотров: 324
"Каждый игрок должен опуститься на землю" - Яремчук о ничьей с Казахстаном
"Каждый игрок должен опуститься на землю" - Яремчук о ничьей с Казахстаном Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
1
Бывший футболист "Днепра" намекнул, что Рамос брал с игроков деньги
Голосов: 338
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть