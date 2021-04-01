Беринчик получил следующего соперника

Украинский боксер 34-летний Денис Беринчик проведет свой следующий поединок против бойца смешанных единоборств ирландца Артёма Ломова.
Бой запланирован на 19 марта 2021 года в Киеве.
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"Намечается махач. Украина. Ждем в гости Артёма Лобова, махач легенд!! Уже за билеты будет бой!!! Хааааа!!!)))", - написал Беринчик в Instagram.
Бой должен пройти на голых кулаках. Организатором станет промоушен MAHATCH.
В своем последнем бою Беринчик победил мексиканца Хосе Санчеса. На профессиональном уровне украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед. 4 раза защитил титул WBO International.
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