Беринчик получил следующего соперника

Денис Беринчик хочет выйти на чемпионский бой. Фото: Instagram / berinchyk

Украинский боксер 34-летний Денис Беринчик проведет свой следующий поединок против бойца смешанных единоборств ирландца Артёма Ломова.

Бой запланирован на 19 марта 2021 года в Киеве.

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"Намечается махач. Украина. Ждем в гости Артёма Лобова, махач легенд!! Уже за билеты будет бой!!! Хааааа!!!)))", - написал Беринчик в Instagram.

Бой должен пройти на голых кулаках. Организатором станет промоушен MAHATCH.

В своем последнем бою Беринчик победил мексиканца Хосе Санчеса. На профессиональном уровне украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед. 4 раза защитил титул WBO International.