Беринчик смог защитить чемпионский титул

Украинский боксер легкой категории 32-летний Денис Беринчик успешно провел защиту титула WBO International в легком весе.

Он победил 36-летнего чилийца, чемпиона WBO Latino, Хосе Санчеса, сообщает ТСН.

Беринчик одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде. Боксер зажал соперника у канатов и начал бомбить ударами. Рефери остановил поединок, чем спас Санчеса от серьезных травм.

Для украинца это стала 4-я защита титула.

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У Беринчика 15 побед, 9 из которых нокаутом, в 15 боях. Он хочет провести бой против абсолютного чемпиона своей весовой категории Теофимо Лопеса.

Хосе Санчес на профессиональном ринге провел 20 поединков. Это его 2 поражение в карьере.