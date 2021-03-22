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понедельник, 22 марта 2021 08:00

Беринчик смог защитить чемпионский титул

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Беринчик смог защитить чемпионский титул
Для украинца это была 4-я защита титула. Фото: instagram.com/berinchyk

Украинский боксер легкой категории 32-летний Денис Беринчик успешно провел защиту титула WBO International в легком весе.

Он победил 36-летнего чилийца, чемпиона WBO Latino, Хосе Санчеса, сообщает ТСН.

Беринчик одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде. Боксер зажал соперника у канатов и начал бомбить ударами. Рефери остановил поединок, чем спас Санчеса от серьезных травм.

Для украинца это стала 4-я защита титула.

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У Беринчика 15 побед, 9 из которых нокаутом, в 15 боях. Он хочет провести бой против абсолютного чемпиона своей весовой категории Теофимо Лопеса.

Хосе Санчес на профессиональном ринге провел 20 поединков. Это его 2 поражение в карьере.

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