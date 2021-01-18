Беленюк добыл "золото" на гран-при в Хорватии

Жану Беленюку не было равных в Хорватии. Фото: НОК Украины.

Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов выиграли золотые медали на турнире серии гран-при в Загребе.

Беленюк стал чемпионом соревнования в весовой категории до 87 кг. В финале Жан победил представителя Швеции Александра Степанетича, сообщает Sportarena.com.

Насибов выиграл "золото" в весовой категории до 72 кг. В решающей схватке он победил Ахмета Йылмаза из Турции.

Серебряным призером турнира стал Николай Кучмий. Украинец из-за травмы отказался от финальной схватки в весовой категории до 130 кг. Бронзу гран-при в категории до 82 кг выиграл Ярослав Фильчаков.

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Жан Беленюк - украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 85 кг. Многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, серебряный призер Олимпийских игр (2016), чемпион и серебряный призер Европейских игр (2019, 2015), бронзовый призер Универсиады (2013).