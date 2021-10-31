"Басрселона" опять не смогла победить

Агуэро почуствовал себя плохо. Фото: "Барселона"

В матче 12-го тура испанской Примеры соперник киевского "Динамо" в группе Лиги чемпионов "Барселона" сыграла вничью с "Алавесом". Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 1:1.

На 49-й минуте Мемфис Депай забил первый гол в матче. Депай в дальнюю "девятку" зарядил с линии штрафной.

Спустя три минуты "Алавес" сравнял счёт. Луис Риоха на дриблинге вошёл в штрафную, сыграв в стенку с партнёром, уложил вратаря и отправил мяч в сетку.

Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро покинул поле из-за тахикардии, сообщает El Chiringuito TV.

Тахикардия была небольшой, аргентинца заменили в качестве меры предосторожности. Во время матча футболист лёг на газон, почувствовав дискомфорт в груди и затруднение дыхания. Сейчас Агуэро чувствует себя хорошо.

"Барселона" в 11 матчах набрала 16 очков и занимает девятое место в таблице испанской Примеры. "Алавес" (10) — 16-й.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" отметилась очередным разгромом

Несколько дней назад бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения в матче 11-го тура испанской Примеры с "Райо Вальекано" (0:1). Исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны" был назначен Серхи Бархуан.