"Барселона" не смога одолеть "Валенсию"

Месси и Гомес снова отличились, как и несколько лет назад. Фото Рейтер

В матче 14-го тура испанской Примеры "Барселона" поделила очки с "Валенсией". Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 2:2.

"Валенсия" открыла счёт на 29-й минуте — забил защитник Муктар Дьякаби, ассистировал которому Карлос Солер. В конце первого тайма "Барселона" за счёт гола Лионеля Месси отыгралась. На 52-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо вывел свою команду вперёд, но на 69-й минуте нападающий гостей Макси Гомес сравнял счёт.

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"Барселона" набрала 21 очко и сейчас располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры. "Валенсия" (15) – на 12-м месте.