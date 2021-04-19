"Аталанта" требует выгнать "Интер", "Милан" и "Ювентус" из чемпионата Италии

Вчера Руслан Малиновский забил победный мяч "Ювентусу". Фото: Reuters

Итальянские клубы недовольны решением трёх главных грандов чемпионата вступить в Европейскую Суперлигу.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на газету La Repubblica, в ходе состоявшегося накануне, 18 апреля, экстренного собрания Серии А "Аталанта", "Кальяри" и "Верона" призвали исключить "Ювентус", "Милан" и "Интер" из лиги. При этом "бьянконери", "россонери" и "нерадзурри" не спешат покидать национальные соревнования до запуска нового турнира.

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Вчера в матче 31-го тура чемпионат Италии "Аталанта" дома победила "Ювентус" – 1:0 и опередила его в турнирной таблице. Единственный гол забил украинец Руслан Малиновский. "Аталанта" занимает третье место в таблице и в случае исключения "Интера" и "Милана" может быть провозглашена чемпионом Италии.