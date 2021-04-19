"Аталанта" требует выгнать "Интер", "Милан" и "Ювентус" из чемпионата Италии

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 36
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
2 Просмотров: 9351
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 828
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 441
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1116
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 594
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1449
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 684
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1773
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
"Барселона" уверенно выиграла Кубок Испании
"Барселона" уверенно выиграла Кубок Испании
Интервью
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
2 Просмотров: 9351
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 828
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 441
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1125
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2151
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
18 апреля 2021
Просмотров: 666
Така людина
– Може, Михайлович і правий. Ніякого ковіду немає, – каже пів року тому Світлана. Її 70-річний сусід із села під Полтавою з початку ...
понедельник, 19 апреля 2021 14:40

"Аталанта" требует выгнать "Интер", "Милан" и "Ювентус" из чемпионата Италии

  Комментировать
&quot;Аталанта&quot; требует выгнать &quot;Интер&quot;, &quot;Милан&quot; и &quot;Ювентус&quot; из чемпионата Италии
Вчера Руслан Малиновский забил победный мяч "Ювентусу". Фото: Reuters

Итальянские клубы недовольны решением трёх главных грандов чемпионата вступить в Европейскую Суперлигу.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на газету La Repubblica, в ходе состоявшегося накануне, 18 апреля, экстренного собрания Серии А "Аталанта", "Кальяри" и "Верона" призвали исключить "Ювентус", "Милан" и "Интер" из лиги. При этом "бьянконери", "россонери" и "нерадзурри" не спешат покидать национальные соревнования до запуска нового турнира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клубы Суперлиги подали в суд на УЕФА и ФИФА

Вчера в матче 31-го тура чемпионат Италии "Аталанта" дома победила "Ювентус" – 1:0 и опередила его в турнирной таблице. Единственный гол забил украинец Руслан Малиновский. "Аталанта" занимает третье место в таблице и в случае исключения "Интера" и "Милана" может быть провозглашена чемпионом Италии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Аталанта" требует выгнать "Интер", "Милан" и "Ювентус" из чемпионата Италии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Запустили первую космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 12627
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 2 Просмотров: 9351
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 8695
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 8444
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 5634
Спорт
"Сассуоло" не хочет отпускать в "Шахтер" своего тренера
"Сассуоло" не хочет отпускать в "Шахтер" своего тренера Просмотров: 36
Суркису остаются воспоминания, Ахметову - мечты
Суркису остаются воспоминания, Ахметову - мечты
 Просмотров: 198
"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд не будут играть в Суперлиге
"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд не будут играть в Суперлиге Просмотров: 252
Стало известно, кто будет тренировать "Барселону" в следующем сезоне
Стало известно, кто будет тренировать "Барселону" в следующем сезоне Просмотров: 279
УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов Просмотров: 342
Больше всего комментируют
38
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
6
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
6
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
4
Мавзолей Ленина открыли после карантина
Голосов: 180
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть