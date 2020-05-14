Ястремская представила свою дебютную песню

В рейтинге мировых теннисисток Даяна Ястремская занимает 25 место. Фото: REUTERS

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская записала свой первый трек.

Песня называется "Тысячи меня". Все средства с ее продажи пойдут в благотворительный фонд теннисистки.

"Иногда мы думаем, что никогда не переступит черту, за которой туманная неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие, кстати, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты! Когда мне казалось, что петь - это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой МЕНЯ! Мечтайте и верьте в свои силы. Спасибо всем за поддержку, кто помог реализовать этот трек ", - прокомментировала свою песню Ястремская в своем Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стаховский задумался над завершением карьеры



Даяна Ястремская в этом году выиграла восемь матчей и уступила в пяти, Заработав в этих матчах 241000 долларов.