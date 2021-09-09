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четверг, 09 сентября 2021 09:53

Ястремская не смогла выйти в финал US Open

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Ястремская не смогла выйти в финал US Open
Даяна Ястремская пропустила первую часть сезона. Фото: REUTERS

Вторая ракетка Украины 21-летняя Даяна Ястремская не смогла выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису.

В полуфинальном матче микста украинка в паре с австралийцем Максом Перселлом проиграли мексикано-сельвадорскому дуэту Гильяни Олмос / Марсело Аревало - 6:4, 4:6, 6:10.

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Первый сет был за Ястремской и ее партером. Во второй партии была равная борьба, но соперники смогли взять сет.

Все решалось в третьем сете. Ястремская и Пьюрселл провалили старт - 4: 0. Далее украинско-австралийский дуэт сократил отставание до минимума. Однако опередить соперников уже не удалось. Олмос и Аревало с преимуществом в четыре мяча завершили матч победой - 10: 6.

В одинокому разряде успешно выступила среди украинок Элина Свитолина, которая смогла дойти до четвертьфинала.
Ястремская и Костюк проиграли в первом круге. Калинина выбыла в 1/32 финала.

Первую часть сезона Ястремская пропустила из-за подозрения в употреблении допинга, но была оправдана.

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