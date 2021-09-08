Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче 1/4 финала US Open украинка проиграла 19-летней Лейли Фернандес из Канады

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"Сдаться - это не вариант. Я оставила свое сердце там. Однако, к сожалению, не сегодня. Молодец, Лейла, смелое выступление! Спасибо US Open и всем за вашу любовь", - написала Елена в Twitter.

Лучшим результатом для Элина Свитолина на Открытом чемпионате США по теннису выход в полуфинал в 2019 году.

Это был восьмой четвертьфинал Элина Свитолина на турнирах "Большого шлема" и шестое поражение.

В следующем раунде Фернандес сыграет против Барбора Крейчиковои из Чехии или Арины Соболенко из Беларуси.