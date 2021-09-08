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Свитолина не смогла выйти в полуфинал US Open

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Свитолина не смогла выйти в полуфинал US Open
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина прекратила выступления на Открытом чемпионата США по теннису.

В 1/4 финала украинка проиграла канадке 18-летней Лейли Фернандес - 3:6, 6:1, 6:7.

Первый сет начался с равной борьбы, но потом канадка завладела преимуществом и начала переигрывать свою соперницу. Казалось, что Фернандес изучила в совершенстве игру Элины и готова к стилю украинки. Стало тревожно, сможет Свитолина хоть как-то противодействовать соперницы уже во втором сете?

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Вторая партия была за Свитолиной. Украинка абсолютно изменилась на корте и отдала сопернице только один балл. Поняв, что побороться не получится, Фернандес отдала сет и готовился к решающей партии.

Третий сет был противостоянием характеров. Казалось, что представительница Канады своего уже отдаст ведя в счете 5:2, но Свитолина смогла сравнять счет и перевести партию на тай-брейк. Опыт Свитолиной против вдохновения Фернандес. Удача была на стороне канадки, которая вышла в полуфинал.

Это был восьмой четвертьфинал Элина Свитолина на турнирах "Большого шлема" и шестое поражение.
В следующем раунде Фернандес сыграет против Барбора Крейчиковои из Чехии или Арины Соболенко из Беларуси

Автор: Сергей Тищенко
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