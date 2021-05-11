Ярославский анонсировал возвращение "Металлиста"

Александр Ярославский хочет вывести "Металлист" в еврокубки. Фото: KomandaOnline

Украинский бизнесмен Александр Ярославский анонсировал возвращение харьковского "Металлиста".

В следующем сезоне в первой лиге "Металлист" будет играть вместо "Металла", который по итогам этого сезона досрочно вышел во второй по силе дивизион Украины, сообщает "Цыганик LIVE".

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"В первой лиге уже будет не "Металл", а "Металлист". Это будет уже не тот" Металл ", что есть сейчас. Это тайна, но он будет другой, и игроки. Мы с Евгением Красниковым (владелец" Металла и бывший спортивный директор "Металлиста" - Gazeta.ua) по ночам обсуждаем ситуацию, каким должен быть "Металлист" в еврокубках. Я уже не думаю о вторую лигу, о первой лиге, а в основном о еврокубках.

Харьковские болельщики и фанаты должны быть спокойны. Я повторюсь, что бюджет будет достаточно для того, чтобы "Металлист" играл в Лиге Европы и, дай Бог, в Лиге чемпионов", - заявил Ярославский.



Александр Ярославский был президентом "Металлиста" с 2005-го до 2012 года. Потом продал его Сергею Курченко. Через некоторое время клуб обанкротился.

Под руководством Ярославского "Металлист" постоянно играл в Лиге Европы и выиграл бронзовые и серебряные родить УПЛ. В 2020 году Евгений Красников создал клуба "Металл". На основе этой команды возродиться "Металлист".