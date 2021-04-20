"Напился за 10 минут и начал буянить" - бразилец рассказал, как пил с экс-игроком сборной Украины

Александр Рыкун сейчас работает селекционером в клубе "Металл". Фото: ФК "Днепр".

Бывший звездный игрок "Металлиста" Жажа Коэльо рассказал, как пил с экс-игроком сборной Украины Александром Рыкуном.

Помогал футболистам договориться партнер по команде Эдмар, который говорил на португальском и русском языке.

"Рики (прозвище Рыкуна -Gazeta.ua) на каждой тренировке доставал Эдмара:"Хочу напиться с Жажей". Я был не против, но поинтересовался у Эдмара, как мы будем общаться, если Рики ни бум-бум по-английски?

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Рики это мало интересовало. "Мы не будем говорить, будем пить", - передал через Эдмара. Окей. Я купил виски. Позвал Рики к себе. Начинаем процесс, он даже немного заговорил на английском (смеется). Какие базовые вещи о футболе, атаки, передачи.

Так, как он пьет виски, в Бразилии так не пьют. Рики делает залпом три глотка и потом запивает кока-колой. Короче, прошло минут десять, и Рики уже в зюзю. Начинает буянить. Я звоню Вадиму Комардину (переводчика "Металлиста" -Gazeta.ua) и прошу его забрать. Весь этот процесс занял двадцать минут. Рики не только божественно играл, но и пил с вдохновением ", - написал на своей страничке в Facebook журналист Валерий Пригорницкий.

Контракт Жажа принадлежал "Металлисту" с 2008 по 2010 годы и с 2013 по 2014 года. Бразильца подозревали в нарушении спортивного режима. Александр Рыкун выступал за "Металлист" с 2006 по 2010 годы. В активе полузащитника 8 матчей за сборную Украины.