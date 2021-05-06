Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге

В перенесенном матче 12-го тура второй лиги "Перемога" разгромила "Яруд" -3:0.

Хозяева быстро забили два мяча. Команда из Харьковской области было полное преимущество над представителем Мариуполя.

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Под конец первого тайма хозяева довела дело до разгрома. Бывший игрок "Металлиста" и "Хайдука" Артём Радченко записал в свой актив красивый мяч. Вингер элегантно перебросил вратаря соперников.

После перерыва игра успокоилась. Команды доигрывали матч.

Артём Радченко известен тем, что был одним из самых больших талантов "Металлиста". Его Мирон Маркевич приглашал в первую команду, когда там играли Тайсон, Марлос, Соса.

Реализовать свой талант Радченко не смог. Выступая в Хорватии за "Хайдук" был остановлен полицией за вождение в нетрезвом состоянии. После чего его отчислили из команды. Был близок к подписанию контракта с "Фенербахче", но сделка сорвалась.