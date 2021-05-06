Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге

 
Ексклюзивы
1/5
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 486
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1224
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 585
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 990
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 2511
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1044
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 765
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге
Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге
"Вильярреал" вышел в финал Лии Европы
"Вильярреал" вышел в финал Лии Европы
"Шахтёр" добыл "серебро" в скандальном матче
"Шахтёр" добыл "серебро" в скандальном матче
Луческу хочет подписать бразильского форварда
Луческу хочет подписать бразильского форварда
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому" во втором тайме
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому" во втором тайме
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 504
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1260
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 261
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 06:11

Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге

  Комментировать
Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге
Артем Радченко шесть лет был в системе "Металлиста". Фото: ФК "Металлист".

В перенесенном матче 12-го тура второй лиги "Перемога" разгромила "Яруд" -3:0.

Хозяева быстро забили два мяча. Команда из Харьковской области было полное преимущество над представителем Мариуполя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как 18-летний форвард "Полесья" опозорил вратаря "Волыни"

Под конец первого тайма хозяева довела дело до разгрома. Бывший игрок "Металлиста" и "Хайдука" Артём Радченко записал в свой актив красивый мяч. Вингер элегантно перебросил вратаря соперников.

После перерыва игра успокоилась. Команды доигрывали матч.

Артём Радченко известен тем, что был одним из самых больших талантов "Металлиста". Его Мирон Маркевич приглашал в первую команду, когда там играли Тайсон, Марлос, Соса.

Реализовать свой талант Радченко не смог. Выступая в Хорватии за "Хайдук" был остановлен полицией за вождение в нетрезвом состоянии. После чего его отчислили из команды. Был близок к подписанию контракта с "Фенербахче", но сделка сорвалась.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Во время первой инаугурации Путина рядом с ним стоял Ельцин

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 29376
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 8793
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 8766
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 8586
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 6912
Спорт
"Вильярреал" вышел в финал Лии Европы
"Вильярреал" вышел в финал Лии Европы
 Просмотров: 144
"Шахтёр" добыл "серебро" в скандальном матче
"Шахтёр" добыл "серебро" в скандальном матче
 Просмотров: 549
Зинченко столкнется с "проблемой Шевченко"
Зинченко столкнется с "проблемой Шевченко"
 Просмотров: 549
"Минай" отказался "сливать" матч с "Шахтёром" - журналист
"Минай" отказался "сливать" матч с "Шахтёром" - журналист Просмотров: 675
Стали известны подробности контракта Де Дзерби с "Шахтёром"
Стали известны подробности контракта Де Дзерби с "Шахтёром" Просмотров: 405
Больше всего комментируют
30
Ахметов за год разбогател почти втрое
8
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 786
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть