Ярмоленко выбил Зинченко из Кубка английской лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" выбил из турнира чемпиона Англии "Ман Сити".
Основное время матча завершилось вничью - 0:0. Судьба путевки в четвертьфинал Кубка лиги решалась в серии пенальти, в которой "Вест Хэм" оказался точнее - 5:3.
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Неудачником стал игрок "горожан" Фил Фоден, не реализовавший пенальти.
Украинские легионеры обеих команд вышли в стартовом составе. Андрей Ярмоленко провел на поле 62 мин., после чего уступил место на поле Джарроду Боуэну. Александр Зинченко сыграл весь матч.
В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле сыграет против "Кристалл Пэлас". "Вест Хэм" будет играть против "Астон Виллы".
В турнирной таблице лидирует "Челси". "МС" и "Вест Хэм" находятся на третьем и четвертом месте в таблице.
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