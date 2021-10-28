Ярмоленко выбил Зинченко из Кубка английской лиги

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: REUTERSє

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" выбил из турнира чемпиона Англии "Ман Сити".

Основное время матча завершилось вничью - 0:0. Судьба путевки в четвертьфинал Кубка лиги решалась в серии пенальти, в которой "Вест Хэм" оказался точнее - 5:3.

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Неудачником стал игрок "горожан" Фил Фоден, не реализовавший пенальти.

Украинские легионеры обеих команд вышли в стартовом составе. Андрей Ярмоленко провел на поле 62 мин., после чего уступил место на поле Джарроду Боуэну. Александр Зинченко сыграл весь матч.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле сыграет против "Кристалл Пэлас". "Вест Хэм" будет играть против "Астон Виллы".

В турнирной таблице лидирует "Челси". "МС" и "Вест Хэм" находятся на третьем и четвертом месте в таблице.