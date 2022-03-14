Ярмоленко эмоционально прокомментировал свой гол за "Вест Хэм"

Андрей Ярмоленко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: Getty Images

Украинский вингер "Вест Хема" Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол в матче АПЛ против "Астон Виллы".

Лидер национальной команды признался, что сейчас ему тяжело думать о футболе.

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"Каждая армия России убивает украинцев. Сложно думать о футболе, но момент с голом был очень эмоционален. Не знаю, что говорить. Хочу поблагодарить команду и болельщиков за поддержку. И всех британцев они нас реально поддерживают".

"Я пытаюсь отдаваться на поле, но не все получается, потому что за последние недели я тренировался раза 3 или 4. Трудно работать, когда думаешь о своих соотечественниках в Украине", - сказал Ярмоленко в комментарии BBC.

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Его контракт с "молотобойцами" действует до лета 2022 года. "Вест Хэм" занимает пятое место в АПЛ.